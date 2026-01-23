На ледовой переправе в Башкирии повысили тарифы

В Краснокамском районе изменили цены на проезд через ледовую переправу на реке Белая вблизи деревни Староянзигитово. Перевозчик ООО «Волна» сообщил о незначительном повышении цен по сравнению с прошлым годом.
Теперь за малолитражный автомобиль нужно заплатить 250 рублей, за легковой весом до двух тонн — 300 рублей, до трех тонн — 3500 рублей. При наличии прицепа взимается доплата в 100 рублей. Проезд для тягачей с полуприцепом обойдется в 1200 рублей, за каждую тонну груза придется заплатить дополнительно 50 рублей.
Проезд автомобилей экстренных служб, как и прежде, остается бесплатным. Всего в республике работают три ледовые переправы: в Краснокамском районе, в Бирской районе на реке Белой и в Караидельском районе на трассе Бирск — Тастуба — Сатка.
Фото: МЧС по РБ.