На ледовой переправе в Башкирии повысили тарифы

В Краснокамском районе изменили цены на проезд через ледовую переправу на реке Белая вблизи деревни Староянзигитово. Перевозчик ООО «Волна» сообщил о незначительном повышении цен по сравнению с прошлым годом.

Теперь за малолитражный автомобиль нужно заплатить 250 рублей, за легковой весом до двух тонн — 300 рублей, до трех тонн — 3500 рублей. При наличии прицепа взимается доплата в 100 рублей. Проезд для тягачей с полуприцепом обойдется в 1200 рублей, за каждую тонну груза придется заплатить дополнительно 50 рублей.