В Башкирии продлили меру пресечения подростку после ЧП в гимназии

Подросток, напавший на гимназию в Уфе, останется под домашним арестом до 3 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Инцидент произошел 3 февраля. По данным следствия, ученик 9 класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. После срабатывания тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб. Подросток сопротивления при задержании не оказал.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела: в отношении подростка – по статье о покушении на убийство, в отношении руководства школы – по статье о халатности.

Кроме того, по другому делу 15-летнему подростку, обвиняемому в нападении с ножом в общежитии медвуза в Уфе, продлили арест в СИЗО до 7 августа. После того инцидента медицинская помощь потребовалась нескольким пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и нападении на полицейских.