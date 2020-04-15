Стало известно число заболевших коронавирусом в Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки обнаружено еще 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась на сайте оперативного штаб по борьбе с Covid-19. Так, общее количество зараженных в республике, по состоянию на 15 апреля, 149 человек.

По данным оперштаба, в Башкирии смогли излечиться 9 человек, умерло - 5 пациентов. Всего в России 24 490 заболевших. Рост числа инфицированных за сутки составил 3 388.

Напомним, в Уфе сейчас закрыта на карантин РКБ им. Куватова. В больнице находится более тысячи человек. Клиника была закрыта после того, как тут обнаружили 80-летнюю пациентку с коронавирусом. Женщина скончалась от отека мозга, а уже вскрытие показало, что у погибшей был Covid-19.