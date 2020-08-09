«Сложно ходить»: в Уфе стало известно о состоянии избитых в ТЦ детей

Жестокость школьников и равнодушие взрослых – вот что поражает в истории, которая произошла накануне в крупном торговом центре Уфы, где избили трех подростков. Били так, что понадобилась медицинская помощь. Родители написали заявление в полицию. Все происходило прямо на глазах у посетителей и охраны.

Мальчишки рассказали, что пытались скрыться в магазинах, просили помощи у сотрудников, но тщетно – оттуда их просто-напросто выгоняли. А ведь случай в Башкирии не единственный, данную проблему уже поднимали. Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний просил курирующие ведомства разобраться и «вытряхнуть из ТЦ подобных негодяев».

Для 15 -летнего Эмиля и двух его товарищей поход в торговый центр закончился серьезными травмами и даже переломами. Еще на подъезде к «Планете» к подросткам в автобусе пристали четыре хулигана. Выйдя из маршрутки, задиры ставили ребятам подножки и наносили исподтишка удары по голове и по телу. Эмиль вместе с друзьями забежал в торговый центр в поисках укрытия, лишь бы оторваться от агрессивных подростков. Но, видимо, хулиганов это раззадорило еще больше.

Потерпевшие зашли в ТЦ, чтобы просить помощи у взрослых, но охрана не отреагировала. Тогда агрессоры настигли своих жертв уже в гипермаркете и жестко избили, но система видеонаблюдения торгового центра инцидент не зафиксировала.

Охрана гипермаркета в отличие от службы безопасности торгового центра вмешалась, они разняли детей и вызвали скорую помощь. Двух из троих мальчиков госпитализировали. Предположительно, задирам не понравился внешний вид ребят. Модная одежда стоила одному из пострадавших сломанной ноги. Другой получил ушибы головы и шеи.

Мы пошли в сторону магазина, началась потасовка. Уронили меня, моего друга. Меня ударили в область шеи. Ему временно сняли гипс, ему сложно ходить, болит колено. Эмиль, пострадавший

Видеозаписи происшествия родителям пострадавших детей так и не предоставили. Всех нападавших уже нашли. Сотрудники торгового комплекса рассказывают, что хулиганы часто терроризируют детей, в основном тех, кто приходит без родителей. По словам родителей потерпевших, агрессоры свою вину признали, двоим из четверых уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас они находятся в пункте временного размещения подростков.

Мне позвонила мама пострадавшего ребенка и сказала, что наши дети находятся в 17-й больнице. Она с сказала, что их избили подростки и они с травмами попали туда. Файруза Латыпова, мать пострадавшего мальчика

За последние годы трудные подростки буквально оккупировали торговые центры республики. Они без стеснения могут устраивать разборки между собой и грабить детей помладше. Но и на этом они не останавливаются. Арендаторы ТЦ жалуются, что дети распугивают клиентов и воруют товары.

Забегают и хватают что угодно. Когда его ловят, то говорят, что это мелочная кража. Оксана Замятина, директор лайфстайл центра «Башкирия»

Подобная история произошла как раз в марте этого года. Тогда в лайфстайл центре «Башкирия» группа хулиганов избила двух мальчиков. После случившегося Радий Хабиров поручил чиновникам провести работу над очисткой торговых центров от подобного рода террора. Были даже организованы профилактические группы, которые периодически выходили на рейды. Судя по всему, период проверок закончился и подростки начинают снова оккупировать торговые центры.

Расследованием инцидента уже занимаются в полиции.