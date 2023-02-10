В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии младенца, которого нашли в снегу

Найденная в снегу 10-месячная девочка находится до сих пор в больнице №17 Уфы. Плачущую малышку нашел местный житель без одежды, рядом с ребенком была ее мать в нетрезвом состоянии.
Как рассказали в республиканском Минздраве, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, сознание девочки ясное и ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, инцидент произошел 4 февраля на улице Розы Люксембург. Женщина с ребенком возвращалась из гостей и уронила дочь в снег. Плач девочки услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал ей необходимую помощь. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал медиков. Ребенка госпитализировали.
По данному факту Следком Башкирии возбудил уголовное дело.