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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Башкирии обматерила приставов, пытаясь защитить свою машину
2020-11-26T19:37:00+05:00
,
Общество
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
2020-11-26T19:28:00+05:00
,
Общество
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
2020-11-26T17:01:00+05:00
,
Культура
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
2020-11-26T16:45:00+05:00
,
Национальные проекты
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
2020-11-26T16:43:00+05:00
,
Спорт
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
2020-11-26T16:40:00+05:00
,
Спорт
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
2020-11-26T16:34:00+05:00
,
Общество
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку
2020-11-26T16:28:00+05:00
,
Общество
В Мелеузе появилась детская площадка за 25 млн рублей
2020-11-26T16:19:00+05:00
,
Общество
По улицам Уфы разгуливал грустный голый мужчина
2020-11-26T16:10:00+05:00
,
Общество
В Башкирии вновь резко увеличилось число пациентов с пневмонией
2020-11-26T15:30:00+05:00
,
Общество
Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
2020-11-26T14:45:00+05:00
,
Происшествия
Экстремал из Башкирии принял участие в «Черноморской эстафете Победы»
2020-11-26T14:42:00+05:00
,
Спорт
В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома
2020-11-26T14:37:00+05:00
,
Происшествия
В Башкирии доверчивый парень стал жертвой секс-шантажа
2020-11-26T13:43:00+05:00
,
Происшествия
В Уфе осудят виновных в падении футбольных ворот на девочку
2020-11-26T13:21:00+05:00
,
Происшествия
В России выявили более 25,4 тысяч зараженных коронавирусом
2020-11-26T13:11:00+05:00
,
Общество
Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
2020-11-26T12:30:00+05:00
,
Главное
В Башкирии резко увеличилось количество смертей от коронавируса
2020-11-26T12:25:00+05:00
,
Общество
В Уфе стартовал Сезон современного искусства Болгарии
2020-11-26T12:16:00+05:00
,
Культура
Председатель Госсобрания Башкирии раздал продуктовые наборы многодетным
2020-11-26T11:57:00+05:00
,
Общество
В Башкирии 19 тысяч человек остались без электричества
2020-11-26T11:49:00+05:00
,
Происшествия
Башкирия стала лидером по количеству заявок на федеральном конкурсе «Вкусы России»
2020-11-26T11:42:00+05:00
,
Общество
В Уфе задержали парня, который надругался над первоклассником в подъезде
2020-11-26T11:38:00+05:00
,
Происшествия
Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»
2020-11-26T11:33:00+05:00
,
Культура
Лучшему хирургу Башкирии вручили «Золотой скальпель»
2020-11-26T11:27:00+05:00
,
Здоровье
В Башкирии сельхозпредприятия закупили в лизинг техники на 8,2 млрд рублей
2020-11-26T11:15:00+05:00
,
Экономика
В Башкирии эксперты посоветовали СМИ и пользователям соцсетей ответственно подходить к спорным темам
2020-11-26T11:10:00+05:00
,
Общество
На площади в Уфе установили 90-летнюю ель
2020-11-26T11:09:00+05:00
,
Общество
В России изменятся водительские удостоверения
2020-11-26T10:37:00+05:00
,
Общество
Главное
Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
2020-11-26T07:30:00+00:00
Главное
Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
2020-11-26T12:30:00+05:00
В Башкирии рассказали, как будет работать Центр управления республикой
2020-11-19T22:45:00+05:00
Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Баймакский район
2020-11-07T22:17:00+05:00
В Башкирии похоронили мэра Уфы Ульфата Мустафина
2020-10-31T21:58:00+05:00
горячие новости
Происшествия
Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
2020-11-26T14:45:00+05:00
Общество
Жительница Башкирии обматерила приставов, пытаясь защитить свою машину
2020-11-26T19:37:00+05:00
Общество
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
2020-11-26T19:28:00+05:00
Происшествия
В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом
2020-11-26T17:11:00+05:00
Культура
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
2020-11-26T17:01:00+05:00
Национальные проекты
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
2020-11-26T16:45:00+05:00
Спорт
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
2020-11-26T16:43:00+05:00
Спорт
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
2020-11-26T16:40:00+05:00
Общество
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
2020-11-26T16:34:00+05:00
Общество
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку
2020-11-26T16:28:00+05:00
Общество
Жительница Башкирии обматерила приставов, пытаясь защитить свою машину
2020-11-26T19:37:00+05:00
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
2020-11-26T19:28:00+05:00
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
2020-11-26T16:34:00+05:00
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку
2020-11-26T16:28:00+05:00
Экономика
В Башкирии сельхозпредприятия закупили в лизинг техники на 8,2 млрд рублей
2020-11-26T11:15:00+05:00
Завод в Башкирии первым в стране начал выпускать запчасти для «Фольксвагена»
2020-11-24T22:38:00+05:00
Радий Хабиров посетил стройплощадку будущего крупнейшего мясокомбината Башкирии
2020-11-24T22:15:00+05:00
В Уфе вновь перенесли слушания по делу об акциях БСК
2020-11-24T16:59:00+05:00
Здоровье
Лучшему хирургу Башкирии вручили «Золотой скальпель»
2020-11-26T11:27:00+05:00
В новый ковид-центр Стерлитамака поступило оборудование
2020-11-25T22:47:00+05:00
В Башкирии результаты тестов на коронавирус будут сообщать в SMS
2020-11-25T22:32:00+05:00
В Бирской ЦРБ появился новый томограф
2020-11-25T11:48:00+05:00
Спорт
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
2020-11-26T16:43:00+05:00
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
2020-11-26T16:40:00+05:00
Экстремал из Башкирии принял участие в «Черноморской эстафете Победы»
2020-11-26T14:42:00+05:00
«Салават Юлаев» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик»
2020-11-25T23:59:00+05:00
ЖКХ
Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме
2020-11-18T12:02:00+05:00
В Башкирии устранили аварию, оставившую без тепла 15 тысяч человек
2020-11-13T22:20:00+05:00
В Уфе коммунальные службы перешли на зимний режим работы
2020-11-10T16:28:00+05:00
Жители Уфы восемь лет пытаются добиться ремонта крыши
2020-11-09T12:21:00+05:00
Политика
Депутаты Госсобрания рассмотрят проект закона о бюджете Башкирии
2020-11-26T10:14:00+05:00
Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства РФ
2020-11-19T20:14:00+05:00
В Башкирии будет создана комиссия по изменению Конституции
2020-11-18T14:55:00+05:00
В Башкирии депутатов и чиновников обяжут отчитываться о купленных биткоинах
2020-11-13T22:47:00+05:00
Культура
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
2020-11-26T17:01:00+05:00
В Уфе стартовал Сезон современного искусства Болгарии
2020-11-26T12:16:00+05:00
Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»
2020-11-26T11:33:00+05:00
В Уфе прошла премьера спектакля по мотивам рассказов Мустая Карима
2020-11-26T10:18:00+05:00
Наука и образование
В Башкирии депутат подарил школьнику планшет для дистанционного обучения
2020-11-26T10:10:00+05:00
В Уфе обсудили перспективы изучения родных языков
2020-11-26T10:06:00+05:00
Стало известно, когда в Башкирии определят площадку для финала WorldSkills
2020-11-25T23:48:00+05:00
В Башкирии школьные кабинеты оснащают мультимедийными комплексами
2020-11-25T12:01:00+05:00
Мировые новости
В России проходит конкурс "Друзья немецкого языка"
2020-11-12T21:58:00+05:00
Скончался известный актер Шон Коннери
2020-10-31T17:57:00+05:00
Волк из «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова
2020-09-15T13:56:00+05:00
В России НКО станет проще получить господдержку
2020-09-15T13:26:00+05:00
Интервью
Константин Толкачев: «Новые вызовы требуют нового отношения»
2020-03-15T22:35:00+05:00
Камиль Бузыкаев: «Художник Бузыкаев не до конца продался»
2019-12-16T11:00:00+05:00
Председатель «Башпотребсоюза»: «Я и моя команда пришли созидать»
2019-10-21T16:10:00+05:00
«Мне присылали траурную ленту»: Председатель СПЧ Башкирии рассказал о своей работе
2019-10-06T17:21:00+05:00
Мнения
«Приговор абсолютно неправосудный»: Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву
2020-11-26T09:58:00+05:00
Организаторы конфликта в Кармаскалах обвинили журналистов и местные власти в разжигании ненависти
2020-11-10T15:20:00+05:00
Глава Кармаскалинского района прокомментировал задержание 37 человек
2020-11-09T14:25:00+05:00
«Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку: Илья Якупов
2020-11-09T13:52:00+05:00
Им нужна помощь
«Борется с самых первых дней»: в Уфе 3-летний малыш срочно нуждается в помощи
2020-11-23T22:03:00+05:00
Малышке из Уфы срочно нужна помощь в покупке укола за 160 млн рублей
2020-11-11T23:20:00+05:00
В Уфе прошел автопробег в поддержку смертельно больной малышки
2020-11-02T23:55:00+05:00
В Уфе пес два года ждёт умершего хозяина
2020-10-25T23:36:00+05:00
Итоги недели
Стали известны подробности жуткого убийства в детском саду в Башкирии
2020-11-22T23:30:00+05:00
Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе стал интерактивным
2020-11-22T23:25:00+05:00
В Башкирии учреждения допобразования перешли на новый режим работы
2020-11-22T23:21:00+05:00
«На участке 20 человек»: как трудятся соцработники Башкирии во время пандемии
2020-11-22T23:18:00+05:00
Специальный репортаж
«Её не понимали»: друзья Земфиры рассказали о её юности в Уфе
2020-11-23T10:43:00+05:00
«Это несчастье Башкирии»: эксперты оценили экологическую ситуацию в Стерлитамаке
2020-11-15T23:37:00+05:00
Мистическая Уфа: истории городских домов с привидениями
2020-11-01T23:57:00+05:00
«Концлагерь для собак!»: страшная правда о собачьих приютах в Башкирии
2020-10-18T23:53:00+05:00
Национальные проекты
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
2020-11-26T16:45:00+05:00
«Башнефть» запустила уникальные новые очистные сооружения
2020-11-25T17:00:00+05:00
В Башкирии запускают производство ПЭТ-гранул с добавлением вторсырья
2020-11-24T16:00:00+05:00
На Чёрном море начали применять в работе при бурении скважин научные разработки УГНТУ
2020-11-23T16:24:00+05:00
Происшествия
Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
2020-11-26T14:45:00+05:00
В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома
2020-11-26T14:37:00+05:00
В Башкирии доверчивый парень стал жертвой секс-шантажа
2020-11-26T13:43:00+05:00
В Уфе осудят виновных в падении футбольных ворот на девочку
2020-11-26T13:21:00+05:00