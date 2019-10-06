ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
Главное
Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября

Главное

Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
Коронавирус в России. Актуальные данные на 26 ноября
В Башкирии рассказали, как будет работать Центр управления республикой
В Башкирии рассказали, как будет работать Центр управления республикой
Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Баймакский район
Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Баймакский район
В Башкирии похоронили мэра Уфы Ульфата Мустафина
В Башкирии похоронили мэра Уфы Ульфата Мустафина

горячие новости

Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
Происшествия
Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
Общество
Жительница Башкирии обматерила приставов, пытаясь защитить свою машину
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
Общество
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом
Происшествия
В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
Культура
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
Национальные проекты
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
Спорт
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
Спорт
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
Общество
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку
Общество
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку

Общество

Жительница Башкирии обматерила приставов, пытаясь защитить свою машину
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
В Уфе ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку
В Бирске установили главную новогоднюю ёлку

Экономика

В Башкирии сельхозпредприятия закупили в лизинг техники на 8,2 млрд рублей
В Башкирии сельхозпредприятия закупили в лизинг техники на 8,2 млрд рублей
Завод в Башкирии первым в стране начал выпускать запчасти для «Фольксвагена»
Завод в Башкирии первым в стране начал выпускать запчасти для «Фольксвагена»
Радий Хабиров посетил стройплощадку будущего крупнейшего мясокомбината Башкирии
Радий Хабиров посетил стройплощадку будущего крупнейшего мясокомбината Башкирии
В Уфе вновь перенесли слушания по делу об акциях БСК
В Уфе вновь перенесли слушания по делу об акциях БСК

Здоровье

Лучшему хирургу Башкирии вручили «Золотой скальпель»
Лучшему хирургу Башкирии вручили «Золотой скальпель»
В новый ковид-центр Стерлитамака поступило оборудование
В новый ковид-центр Стерлитамака поступило оборудование
В Башкирии результаты тестов на коронавирус будут сообщать в SMS
В Башкирии результаты тестов на коронавирус будут сообщать в SMS
В Бирской ЦРБ появился новый томограф
В Бирской ЦРБ появился новый томограф

Спорт

В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
В Челябинске появился бюст выдающемуся борцу из Башкирии
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
Башкирский биатлонист Бабиков заразился коронавирусом
Экстремал из Башкирии принял участие в «Черноморской эстафете Победы»
Экстремал из Башкирии принял участие в «Черноморской эстафете Победы»
«Салават Юлаев» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик»

ЖКХ

Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме
Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме
В Башкирии устранили аварию, оставившую без тепла 15 тысяч человек
В Башкирии устранили аварию, оставившую без тепла 15 тысяч человек
В Уфе коммунальные службы перешли на зимний режим работы
В Уфе коммунальные службы перешли на зимний режим работы
Жители Уфы восемь лет пытаются добиться ремонта крыши
Жители Уфы восемь лет пытаются добиться ремонта крыши

Политика

Депутаты Госсобрания рассмотрят проект закона о бюджете Башкирии
Депутаты Госсобрания рассмотрят проект закона о бюджете Башкирии
Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства РФ
Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства РФ
В Башкирии будет создана комиссия по изменению Конституции
В Башкирии будет создана комиссия по изменению Конституции
В Башкирии депутатов и чиновников обяжут отчитываться о купленных биткоинах
В Башкирии депутатов и чиновников обяжут отчитываться о купленных биткоинах

Культура

В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву
В Уфе стартовал Сезон современного искусства Болгарии
В Уфе стартовал Сезон современного искусства Болгарии
Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»
Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»
В Уфе прошла премьера спектакля по мотивам рассказов Мустая Карима
В Уфе прошла премьера спектакля по мотивам рассказов Мустая Карима

Наука и образование

В Башкирии депутат подарил школьнику планшет для дистанционного обучения
В Башкирии депутат подарил школьнику планшет для дистанционного обучения
В Уфе обсудили перспективы изучения родных языков
В Уфе обсудили перспективы изучения родных языков
Стало известно, когда в Башкирии определят площадку для финала WorldSkills
Стало известно, когда в Башкирии определят площадку для финала WorldSkills
В Башкирии школьные кабинеты оснащают мультимедийными комплексами
В Башкирии школьные кабинеты оснащают мультимедийными комплексами

Мировые новости

В России проходит конкурс "Друзья немецкого языка"
В России проходит конкурс "Друзья немецкого языка"
Скончался известный актер Шон Коннери
Скончался известный актер Шон Коннери
Волк из «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова
Волк из «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова
В России НКО станет проще получить господдержку
В России НКО станет проще получить господдержку

Интервью

Константин Толкачев: «Новые вызовы требуют нового отношения»
Константин Толкачев: «Новые вызовы требуют нового отношения»
Камиль Бузыкаев: «Художник Бузыкаев не до конца продался»
Камиль Бузыкаев: «Художник Бузыкаев не до конца продался»
Председатель «Башпотребсоюза»: «Я и моя команда пришли созидать»
Председатель «Башпотребсоюза»: «Я и моя команда пришли созидать»
«Мне присылали траурную ленту»: Председатель СПЧ Башкирии рассказал о своей работе
«Мне присылали траурную ленту»: Председатель СПЧ Башкирии рассказал о своей работе

Мнения

«Приговор абсолютно неправосудный»: Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву
«Приговор абсолютно неправосудный»: Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву
Организаторы конфликта в Кармаскалах обвинили журналистов и местные власти в разжигании ненависти
Организаторы конфликта в Кармаскалах обвинили журналистов и местные власти в разжигании ненависти
Глава Кармаскалинского района прокомментировал задержание 37 человек
Глава Кармаскалинского района прокомментировал задержание 37 человек
«Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку: Илья Якупов
«Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку: Илья Якупов

Им нужна помощь

«Борется с самых первых дней»: в Уфе 3-летний малыш срочно нуждается в помощи
«Борется с самых первых дней»: в Уфе 3-летний малыш срочно нуждается в помощи
Малышке из Уфы срочно нужна помощь в покупке укола за 160 млн рублей
Малышке из Уфы срочно нужна помощь в покупке укола за 160 млн рублей
В Уфе прошел автопробег в поддержку смертельно больной малышки
В Уфе прошел автопробег в поддержку смертельно больной малышки
В Уфе пес два года ждёт умершего хозяина
В Уфе пес два года ждёт умершего хозяина

Итоги недели

Стали известны подробности жуткого убийства в детском саду в Башкирии
Стали известны подробности жуткого убийства в детском саду в Башкирии
Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе стал интерактивным
Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе стал интерактивным
В Башкирии учреждения допобразования перешли на новый режим работы
В Башкирии учреждения допобразования перешли на новый режим работы
«На участке 20 человек»: как трудятся соцработники Башкирии во время пандемии
«На участке 20 человек»: как трудятся соцработники Башкирии во время пандемии

Специальный репортаж

«Её не понимали»: друзья Земфиры рассказали о её юности в Уфе
«Её не понимали»: друзья Земфиры рассказали о её юности в Уфе
«Это несчастье Башкирии»: эксперты оценили экологическую ситуацию в Стерлитамаке
«Это несчастье Башкирии»: эксперты оценили экологическую ситуацию в Стерлитамаке
Мистическая Уфа: истории городских домов с привидениями
Мистическая Уфа: истории городских домов с привидениями
«Концлагерь для собак!»: страшная правда о собачьих приютах в Башкирии
«Концлагерь для собак!»: страшная правда о собачьих приютах в Башкирии

Национальные проекты

В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
В Башкирии хотят экспортировать необработанный прополис в Японию
«Башнефть» запустила уникальные новые очистные сооружения
«Башнефть» запустила уникальные новые очистные сооружения
В Башкирии запускают производство ПЭТ-гранул с добавлением вторсырья
В Башкирии запускают производство ПЭТ-гранул с добавлением вторсырья
На Чёрном море начали применять в работе при бурении скважин научные разработки УГНТУ
На Чёрном море начали применять в работе при бурении скважин научные разработки УГНТУ

Происшествия

Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду
В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома
В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома
В Башкирии доверчивый парень стал жертвой секс-шантажа
В Башкирии доверчивый парень стал жертвой секс-шантажа
В Уфе осудят виновных в падении футбольных ворот на девочку
В Уфе осудят виновных в падении футбольных ворот на девочку